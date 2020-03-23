شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستقر عند أدنى مستوياته في أربع سنوات – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.28، ليستهدف مستوى الدعم 7.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.50 ومستوى المقاومة 9.40.
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