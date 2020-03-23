شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.69% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة تعويض البعض من خسائره، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ولكن يبدو أن الضغط البيعي كان الأقوى حيث سيطر من جديد على تداولات السهم، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.75 ومستوى المقاومة 7.50.
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