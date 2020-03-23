شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سهم زين السعودية (7030) مكاسب متواضعة في آخر جلساته، ليحقق ارتفاع بنسبة بلغت 0.67% بما يعادل 0.06 نقطة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أنه يظل مستقراً دون مستوى 9.09، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.77 إلى 14.46)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.63 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، وذلك طيلة ثبات المقاومة 9.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 9.50.