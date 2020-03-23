شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يقع في براثن القوى البيعية – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.74% بما يعادل -0.44 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

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تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 11.66، ليستهدف مستوى الدعم 10.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 12.00.