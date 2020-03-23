شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يقع في براثن القوى البيعية – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.74% بما يعادل -0.44 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.
تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 11.66، ليستهدف مستوى الدعم 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 12.00.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل الجماعي يقع في براثن القوى البيعية – تحليل صباحي – 23-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.