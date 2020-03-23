شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يعتزم الاتجاه جنوباً – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت أم القرى (3005) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.83% بما يعادل -0.58 نقطة، ويعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بعدما حاول في وقت سابق تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.04، ليستهدف مستوى الدعم 12.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.86 ومستوى المقاومة 16.04.
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