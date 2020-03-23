شكرا لقرائتكم خبر عن هرفي للأغذية يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هرفي للأغذية (6002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بها، ولكن الاتجاه التصحيحي الهابط يسيطر على حركة السهم بالمدى المتوسط والقصير، لذا سجل انخفاضاً في آخر جلساته بلغت نسبته -0.81% بما يعادل -0.35 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 44.40، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 38.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.80 ومستوى المقاومة 44.40.