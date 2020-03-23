شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ تداولات الأسبوع بتراجع – تحليل صباحي – 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.53% بما يعادل -95.65 نقطة، ويأتي هذا التراجع بعدما حاول المؤشر الصعود لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه حاول بذلك من تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ونلاحظ انخفاض أحجام التداول مع هذا التراجع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 5,959.69 مرة أخرى استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,959.69 ومستوى المقاومة 6,497.71.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
154
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
37
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عدد أسهم الشركات الثابتة
3
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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