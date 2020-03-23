شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 17٫02 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 17٫50 ريال، كما يقترب السهم من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 15٫50 ريال في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط