شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI)يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 1٫463 ريال امس الاحد، بالرغم من ان السهم استهل التداولات مرتفعا عند مستوى 1٫499 ريال،في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 1٫55 ريال،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط