شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 3٫619 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3٫71 ريال، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 3٫52 ريال كمستوى أول ثم 3٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫72 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط