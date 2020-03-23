شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يواجه متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 1٫191 ريال، في ظل استمرار تراجع كميات الدتاول، وهو ما يعد إشارة سلبية، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 1٫10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫23 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط