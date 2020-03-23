شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 0٫746 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه التي حققها لمستويات قد تصل الى 0٫78 ريال كمستوى أول ثم 0٫86 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫72 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.73 وبين مستوى المقاومة هو 0.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد