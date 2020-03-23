شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 8589 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلسة الخميس الماضي، ومازال المؤشر يتداول في اتجاه عرضي ما بين مستوى 8800 نقطة ومستوى 8000 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,541 وبين مستوى المقاومة هو 8,637 نقطة