«الاقتصاد» تتابع توافر السلع الغذائية مع الموردين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي، اجتماعاً مع موردي السلع الاستهلاكية الأساسية شملت مواد غذائية من الدواجن واللحوم والبقوليات والزيوت والسكر ومنتجات الألبان والشاي والقهوة والفواكه والمشروبات والعصائر إلى جانب منتجات المنظفات والمعقمات، وذلك في إطار متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل جهود غرفة عمليات وزارة الاقتصاد مع موردي السلع الاستهلاكية الرئيسية من منتجات غذائية ومنظفات ومواد أساسية والاطلاع على حاجات السوق الرئيسية.

من جهة أخرى، وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، جميع المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن تقديم الوجبات الغذائية، والمنشآت التجارية المسجلة في الإمارة، إلى الالتزام باستخدام أدوات تقديم الطعام والشراب ذات الاستعمال لمرة واحدة، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد - 19».

وأكدت الدائرة في تعميم صدر عنها، على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات في هذا الصدد من خلال عدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية، والملاعق المعدنية، والتقيد باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط.

كما أكدت أهمية القيام بإجراءات احترازية من خلال ترك مسافة مترين مربعين بين الزبائن داخل المطعم واستخدام 20% فقط من طاقته الاستيعابية لاستقبال الزبائن، مع اتخاذ كل إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية بشكل مستمر لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة، وأماكن تحضير وتقديم الوجبات، من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأخذ كل التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحفاظ على السلامة العامة، معرباً عن ثقته بالتزام المنشآت التجارية في أبوظبي بتطبيق القرار لتحقيق المصلحة العامة، وتخطي هذه الظروف الاستثنائية بسلام.

وأوضحت الدائرة أنه حرصاً على السلامة العامة وصحة المواطنين، والمقيمين، والزوار، والعاملين في هذه المنشآت التجارية، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري، وحتى إشعار آخر، على أن يتم تفتيش هذه المنشآت وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علماً بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

كما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً بإيقاف مؤقت في العمل بنشاط كافة صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية، على مستوى إمارة أبوظبي وذلك لأسباب وقائية وإجراء احترازي حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الأعضاء المشتركين لديها.

ووجهت الدائرة في تعميمها أصحاب صالات اللياقة وكمال الاجسام بعدم استقبال المشتركين لديها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن هذا التعميم يأتي بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة امارة أبوظبي للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتابعة تنفيذها وتطبيقها بشكل عاجل في مختلف المنشآت التجارية المسجلة في الإمارة.

وجاء في التعميم أنه يتعين على المعنيين ضرورة الالتزام بالتطبيق والتنفيذ فوراً وبشكل عاجل حيث ستقوم فرق التفتيش بإجراء حملات ميدانية للتفتيش والرقابة، داعياً الجميع لعدم المخالفة حيث سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق المخالفين.