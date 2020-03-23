شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء للمنجنيز : ضخ 342.5 مليون جنيه استثمارات في مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة سيناء للمنجنيز الموازنة التخطيطية ، للشركة عن العام المالى 2020-2021 ،بتحقيق أرباح تقدر ب 115.5 مليون جنيه وكذلك حساب توزيع حصص المساهمين بنحو 80 مليون جنيه.

ترأس الجمعية المحاسب عماد الدين مصطفى ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،بحضور وليد محمد الرشيد ،واسماه مهدى العضوين المنتدبين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

خلال أعمال الجمعية استعرض الدكتور جمال هنداوى العضو المنتدب للشركة ما تشهده الشركة الفترة الحالية من تحديات واثار الامطار الأخيرة وكذلك خطط التطوير المستقبلية للشركة سواء تصنيع السبيكة الجديدة وتطوير الفرن او مشروع غسيل الكاولين .

واعتمدت الجمعية العامة الموازنة الاستثمارية للشركة العام المقبل 2020-2021 ، والتي تقدر ب 342.5 مليون جنيه بحيث يتم تمويلها ذاتيا وجزء بالشراكة مع جهات أخرى ،وذلك على النحو المعروض تفصيليا على الجمعية العامة فيما تستهدف الشركة تحقيق اكثر من 600 مليون جنيه إيرادات خلال عام الموازنة .

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وطالبت الجمعية العامة التي حضرها الدكتور محمد عادل يحى رئيس الشركة ،بعد مناقشة الأعضاء الشركة بإعداد دراسات الجدوى الجيدة للمشروعات وتحديد أولويات العمل تفاديا لارتفاع تكاليف تنفيذها ، كما طالبت الجمعية العامة شركة سيناء للمنجنيز ،بالعمل على تحسين اقتصاديات التشغيل والعمل على تنشيط المبيعات ومراعاة التقديرات الفعلية والمعيارية للخامات المستخدمة ، وذلك لتحقيق تقديرات الموازنة المعروضة ،وحققت شركة سيناء للمنجنيز نحو 50 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من العام المالى الجارى .