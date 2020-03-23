شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المكس توصى بسرعة تجديد تعاقد ملاحة بورفؤاد مع محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المكس للملاحات ، الموازنة التخطيطية ، للشركة عن العام المالى 2020-2021 ،بتحقيق أرباح تقدر ب 20.34 مليون جنيه ، وكذلك حساب توزيع حصص المساهمين بنحو 9.2 مليون جنيه.

ترأس الجمعية المحاسب عماد الدين مصطفى ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،بحضور وليد محمد الرشيد ،وأسامة مهدى العضوين المنتدبين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وخلال أعمال الجمعية استعرض اللواء علاء الشريف ،رئيس مجلس إدارة الشركة تفاصيل الموازنة التخطيطية للعام المقبل ، وتفاصيل المشروعات المستقبلية للشركة ،والتحديات التي تواجه صناعة الملح خاصة في ظل التغيرات المناخية في العالم كله .

واعتمدت الجمعية العامة الموازنة التخطيطية المتضمنة ،ضخ 32 مليون جنيه استثمارات خلال العام المقبل يتم تمويلها ذاتيا ،لزيادة القدرة الإنتاجية والتسويقية للشركة .

كما طالبت الجمعية العامة الشركة بالعمل على استغلال الطاقات المتاحة لديها في ضوء الاحتياجات الفعلية ،مع مواصلة الجهود مع محافظة بورسعيد لتجديد التعاقد لملاحة بورفؤاد بالطرق الودية مع مكتابعة القضايا في هذا الشأن .

Advertisements

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، وبحضور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واللواء مهندس علاء محمود على الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكس للملاحات ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا(MSA) للكيماويات الوسيطة

و تم الاتفاق علي إنشاء مجمع صناعي وطني لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، مشيرا إلي تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي باستخدام أحدث الحلول العلمية لإنشاء صرحا صناعيا عملاقا لإنتاج الأملاح الكيماوية متعددة التخصصات وبخامات مصرية 100 % استغلالا للإمكانيات المُتاحة.