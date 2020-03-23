XT6 الجديدة كليا من كاديلاك تصل إلى معارض الجميح

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وتتميز كاديلاك XT6 بتصميم جريء وعصري مستوحى من لغة التصميم التي شوهدت لأول مرة على سيارة اسكالا الاختبارية، كما توفر السيارة تجربة قيادة متوازنة بين سرعة الاستجابة والثبات على الطريق. يقف وراء هذه الديناميكية المتطورة محرك DOHC V-6 سعة 3.6 لتر، يولد قوة تقدر بنحو 310 أحصنة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات يحتوي على الجيل الجديد من نظام نقل الحركة الإلكتروني الدقيق. ولتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في هذه السيارة، تتيح تقنية إدارة استهلاك الوقود النشطة تشغيل أربع أسطوانات فقط عندما لا تكون طاقة جميع الأسطوانات الستة ضرورية لدفع السيارة.
وتوفر كاديلاك XT6 أعلى مواصفات السلامة، مدعومة بكاميرات وأجهزة استشعار، تغطي كامل محيط السيارة.
من جهته، علق الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات: «كلنا ثقة بأن سيارة كاديلاك XT6 الجديدة ستلاقي استحسان عملائنا الكرام، وستكون منافساً قوياً لمثيلاتها من السيارات الفاخرة، وذلك بفضل تصميمها المميز، والحزمة التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى مميزات الأمان التي تقدمها كاديلاك في جميع فئات XT6».
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