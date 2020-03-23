شكرا لقرائتكم خبر عن XT6 الجديدة كليا من كاديلاك تصل إلى معارض الجميح والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت معارض شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة وأحد أكبر وكلاء السيارات في المنطقة، السيارة متعددة الاستخدامات XT6. وقد جاء إطلاق كاديلاك لهذه السيارة الجديدة كلياً، كجزء من إستراتيجيتها الجديدة التي تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق طرازاتها من السيارات.

وتتميز كاديلاك XT6 بتصميم جريء وعصري مستوحى من لغة التصميم التي شوهدت لأول مرة على سيارة اسكالا الاختبارية، كما توفر السيارة تجربة قيادة متوازنة بين سرعة الاستجابة والثبات على الطريق. يقف وراء هذه الديناميكية المتطورة محرك DOHC V-6 سعة 3.6 لتر، يولد قوة تقدر بنحو 310 أحصنة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات يحتوي على الجيل الجديد من نظام نقل الحركة الإلكتروني الدقيق. ولتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في هذه السيارة، تتيح تقنية إدارة استهلاك الوقود النشطة تشغيل أربع أسطوانات فقط عندما لا تكون طاقة جميع الأسطوانات الستة ضرورية لدفع السيارة.

وتوفر كاديلاك XT6 أعلى مواصفات السلامة، مدعومة بكاميرات وأجهزة استشعار، تغطي كامل محيط السيارة.

من جهته، علق الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات: «كلنا ثقة بأن سيارة كاديلاك XT6 الجديدة ستلاقي استحسان عملائنا الكرام، وستكون منافساً قوياً لمثيلاتها من السيارات الفاخرة، وذلك بفضل تصميمها المميز، والحزمة التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى مميزات الأمان التي تقدمها كاديلاك في جميع فئات XT6».