شكرا لقرائتكم خبر عن «الشبل»: تعزيز المحتوى المحلي لمصانع مستلزمات الوقاية من العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، د.غسان الشبل أن الهيئة تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى، والذي يضم كلاً من الهيئة العامّة للغذاء والدواء (قائداً)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

وأشار إلى أنه من خلال أعمال هذا الفريق سيتم التأكيد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من مستلزمات الوقاية من العدوى (الكمامات، والمعقمات) وغيرها، والإشراف على عمل هذه المصانع وجاهزيتها للإنتاج، ورفع نسبة عرض المنتجات المحلّية في السوق، إضافة إلى تذليل المصاعب التي تواجهها المصانع المعنية؛ لاستدامة تشغيلها واستمراريتها.

وقال: إن الفترة الحالية تتطلب العمل على تعزيز مشاركة المنتجات الوطنية بالاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب إمكانيات إضافية لتوسيع القاعدة الصناعية وإيجاد إمكانيات محلية قادرة على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.