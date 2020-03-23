«الشبل»: تعزيز المحتوى المحلي لمصانع مستلزمات الوقاية من العدوى

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وأشار إلى أنه من خلال أعمال هذا الفريق سيتم التأكيد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من مستلزمات الوقاية من العدوى (الكمامات، والمعقمات) وغيرها، والإشراف على عمل هذه المصانع وجاهزيتها للإنتاج، ورفع نسبة عرض المنتجات المحلّية في السوق، إضافة إلى تذليل المصاعب التي تواجهها المصانع المعنية؛ لاستدامة تشغيلها واستمراريتها.
وقال: إن الفترة الحالية تتطلب العمل على تعزيز مشاركة المنتجات الوطنية بالاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب إمكانيات إضافية لتوسيع القاعدة الصناعية وإيجاد إمكانيات محلية قادرة على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.
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