«إمباور» توفّر 326 مليون جالون مياه محلاة في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تسجيل وفورات مائية وصلت إلى 326 مليون جالون من المياه المحلاة بنهاية 2019، صعوداً من توفيرها ل 305 ملايين جالون من المياه المحلاة في 2018 و295 مليون جالون في 2017، ويأتي إعلان المؤسسة لهذه النتائج احتفاء باليوم العالمي للمياه الذي يُحتفل به في 22 آذار/‏‏مارس سنوياً منذ عام 1993، ويُراد من اليوم إذكاء الوعي العالمي بتعذر حصول ما يزيد على 3 مليارات فرد على المياه الصالحة للشرب. كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية. وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.