«غرفة الفجيرة» تكثف عمليات تعقيم مراكز خدماتها ومرافقها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365” واصلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة جهودها في التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الموظفين والمتعاملين من فيروس كورونا المستجد، حيث كثفت الغرفة أمس جهودها لإنجاز استحقاق تعقيم وتطهير المبنى الرئيسي في مدينتي الفجيرة ودبا وصالات خدمة العملاء ومراكز تقديم الخدمات وصالات استقبال المتعاملين والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة، إلى جانب مركزي المعارض في مدينتي الفجيرة ودبا.

وأوضح سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة أن إدارته حرصت على تعقيم وتطهير المراكز الخدمية للمؤسسة ومرافقها الداخلية، عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال للمحافظة على سلامة المجتمع، كما وفرت لفرق العمل الداخلية كافة المستلزمات الخاصة بالتعقيم لاستمرار عمليات التطهير اليومي.

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