«الوطنية للمواد الغذائية» ملتزمة بتلبية احتياجات السوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعربت الشركة الوطنية للمواد الغذائية عن التزامها القوي تجاه الوطن ومد المستهلكين بالمنتجات الغذائية والمشروبات خلال الفترة القادمة وبشكل اعتيادي، في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم وما نتج عنه من تعطل لبعض وحدات الإنتاج.

يذكر أن الشركة الوطنية للمواد الغذائية واحدة من أبرز القلاع الصناعية بالدولة وتزود أكثر من 50% من السكان بمنتجاتها التي تتنوع ما بين مياه الشرب، الألبان، العصائر والمخبوزات.

وتضم قائمة تلك المنتجات مجموعة واسعة من أشهر العلامات منها مياه الواحة، مياه بلو الفوّارة، عصائر وحليب لاكنور، لبن-أب، ألبان الخليج والصفا، عصائر ميلكو ومخبوزات رويال بيكرز.

وأعرب إقبال حمزة المدير التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية بالتزام الشركة بمواصلة الإنتاج وطرح المنتجات دعماً لسياسة الدولة والتزامها الكبير تجاه المواطنين والمقيمين نحو توفير المنتجات الغذائية الضرورية.

وأضاف: ندرك جيداً مدى القلق الذي ينتاب البعض حيال توفر المنتجات الأساسية من الغذاء والمشروبات، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم. ومن جانبنا فإننا ملتزمون بالعمل مع شركائنا من كبار شركات التجزئة والموردين لضمان وصول الإمدادات وتوفرها بشكل طبيعي لجمهور المستهلكين. كما أننا ممتنون للغاية لشركائنا على تعاونهم البناء في مثل هذه الظروف.

وأشار حمزة إلى أن الشركة الوطنية للمواد الغذائية التي يمتد عمرها ل49 عاماً، ظلت طوال تلك السنوات ملتزمة بخدمة الوطن وتحقيق أهدافه العليا. وشدد على ضرورة أن يتحلى المستهلكون بالطمأنينة والتسوق بمسؤولية. على صعيد آخر فإن وطننا الغالي هو مصدر ثقتنا وإلهامنا والقوة الدافعة نحو تحقيق الأفضل على صعيد قطاع الأغذية والمشروبات في مثل هذه الظروف.