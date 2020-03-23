«المدينة المستدامة» تحول «عالم التنقل الذكي» إلى منصة رقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «المدينة المستدامة»، أول مجتمع مستدام بالكامل في الشرق الأوسط، عن تغيير نسق انعقاد مؤتمر «عالم التنقل الذكي»، وتحويله إلى منصة إلكترونية يتم بث جلساتها مباشرة عن بعد، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية خلال الفترة من 24 إلى 25 مارس الجاري. وسيتابع مجريات الحدث الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.

وجاء هذا القرار بعد دراسة متأنية أجرتها «المدينة المستدامة» خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تقييم كافة التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس التزامها وحرصها على السلامة العامة، وصحة موظفيها وعملائها وشركائها والمجتمع عموماً، بالانسجام مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية المعنية بالسيطرة على انتشار الأوبئة.

ومن المتوقع أن يلقي الدكتور ثاني الزيودي كلمة على متابعي المؤتمر الذي سيتم بثه مباشرة أيضاً عبر العديد من القنوات، بما في ذلك «فيسبوك» و«لينكدين» و«يوتيوب» و«تويتر».

وسيوفر فرصة فريدة للتفاعل مع الحكومة والمتخصصين والطلاب والمستهلكين الذين قد يعملون من منازلهم أو اضطرتهم الظروف لعدم مغادرتها.

سيعقد المؤتمر في الموعد المحدد له لمدة يومين، وسيستقطب مجموعة من الخبراء الذين يسهمون في إحداث تغييرات جوهرية في عالم النقل الذكي والمستدام، إضافة إلى الجهات التي تعمل على تطوير الحلول وتوفيرها، وعدد من المبدعين والمبتكرين والقائمين على صناعة السياسات وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. وسيتعاون جميع هؤلاء من أجل توحيد الجهود الرامية لتسريع الانتقال إلى حلول التنقل الكهربائي والذكي في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وسيتولى كل من روجر أتكينز، ونيكي شيلدز، وهما من المؤثرين في رفع الوعي حول أهمية النقل المستدام، تنظيم فعاليات المنصة التي ستكون متابعتها متاحة بالمجان للجميع. وستتضمن فعالياتها تقديم العديد من العروض التوضيحية للمنتجات، كما ستعقد الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي سيتم خلالها طرح الأسئلة وتقديم الإجابات مباشرة، مع ضمان التفاعل المباشر مع الجمهور الرقمي الذين سيتابعون الحدث.

وقال فارس سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز» الشركة المطورة للمدينة المستدامة: «نراقب الوضع عن كثب لتقييم المستجدات ومتابعة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة. وعلى ضوء ذلك، قررنا الاستعانة بأحدث الحلول الرقمية المتاحة لتحويل مؤتمر»عالم التنقل الذكي» إلى منصة رقمية مباشرة عبر الإنترنت. وبهذه الطريقة، يمكننا ضمان صحة وسلامة المشاركين، والحفاظ على موظفينا وعملائنا وشركائنا والمقيمين في المدينة والمجتمع بأسره».