العمل من المنزل في «إعمار» واستمرار الخدمات بصورة طبيعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار تضافر الجهود المجتمعية في تعزيز الإجراءات الوقائية المكثفة التي يتم تطبيقها في إمارة دبي، وعموم دولة الإمارات، ودعماً لحملة «خلك في البيت»، قررت شركة «إعمار العقارية» منح موظفيها ميزة العمل عن بُعد، لتمكينهم من الالتزام بالمكوث في منازلهم مع ممارسة مهامهم اليومية بصورة كاملة اعتباراً من (23 مارس)، مع استمرار الشركة في مراقبة تطورات الموقف الراهن على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أن قرار تمكين موظفي الشركة من العمل عن بُعد يأتي في سياق الالتزام الكامل بالحفاظ على سلامة وصحة جميع أعضاء فريق العمل وأسرهم وكذلك عملاء الشركة وهو ما يتصدر قائمة الأولويات سواء في الوقت الراهن أو في مختلف الأوقات.

وقال العبار: العالم أجمع اليوم يواجه أحد أكبر التحديات التي شهدها في تاريخه المعاصر، ودولة الإمارات أعطت النموذج والقدوة في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنذ وقت مبكر، ولا شك في أن تكاتف كافة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية مطلب رئيسي لإنجاح المساعي الرامية إلى تحجيم الأزمة وتجاوزها، وشركة إعمار دائماً سباقة لتبني كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها في جميع الأوقات، لتكون دائماً المثال المحتذى للمؤسسات الواعية بمسؤوليتها تجاه مجتمعها وشركائها، وحريصون على تقديم القدوة ضمن مختلف المواقف التي تتطلب اصطفافاً وطنياً لمواجهة أي تحدٍ مهما كان حجمه.

وقد شددت «إعمار» على أن هذا الإجراء الاحترازي لن يؤثر على الإطلاق في مستوى الخدمة المُقدمة لجميع العملاء، مع الحرص الكامل على الحفاظ على ذات مستوى جودة تلك الخدمات.

وأوضحت الشركة أن إدارة العمليات اليومية ستستمر في بذل أقصى طاقاتها أجل استمرار العمل على نحو اعتيادي وعلى أفضل وجه ممكن، موضحة أن قنوات الاتصال بالعملاء ستكون متاحة 24 ساعة يومياً سبعة أيام في الأسبوع لدعم عملاء الشركة وجميع مجتمعاتها وكذلك لمعالجة أية حالات طارئة، مع كون فرق العمل الأساسية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات بشكل مستمر وبدون توقف على الرغم من الظروف الحالية.



محمد العبار:



* حريصون على تقديم القدوة في المواقف التي تتطلب اصطفافاً وطنياً

* استعداد كامل لفرق العمل في إعمار لتقديم الخدمات دون توقف