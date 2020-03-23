«مرموم للألبان» تؤكد جاهزيتها لتقديم المنتجات وتلبية الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مرموم للألبان عن جاهزيتها واستعدادها التام لتزويد جميع منافذ البيع بالدولة بمنتجاتها المتنوعة من ألبان وعصائر بما يتوافق مع رؤية وتوجهات القيادة في دولة الإمارات بهدف ضمان توفير المنتجات الغذائية للمستهلكين. وأكدت شركة مرموم للألبان التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار حرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات وتوفير الطعام والدواء لهم.

وأكدت الشركة أنها تسعى لمواكبة جهود الإمارات لضمان الأمن الغذائي وتوفير منتجات عالية الجودة لتصل إلى الأسر والعائلات المواطنة والمقيمة على أرض الإمارات.

وأوضحت الشركة أن جميع المنتجات يتم إنتاجها بدون أي تدخل أو اتصال بشري، بدايةً بعملية الحلب حتى مرحلة تصنيع المنتج النهائي مع مراعاة الشروط الصحية والمواصفات العالمية، حيث ركزت الشركة في تصميم وإنشاء منشآتها الحديثة على تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقليص البصمة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات والأجهزة لضمان جودة أعلى للمنتجات.

وقال سلطان الجابري المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان: نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالمساهمة مع جهود دولة الإمارات الهادفة إلى دعم المجتمع في ظل الظروف الراهنة، حيث نسعى إلى توفير منتجاتنا في مختلف منافذ البيع المنتشرة في أرجاء الدولة، إلى جانب زيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد بشكل يؤمن وصول منتجاتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين بالدولة، وتلبية احتياجاتهم الغذائية عبر توفير منتجات طازجة وصحية بجودة عالية.

وأضاف الجابري: «لقد قمنا بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة لتوفير كميات إضافية من منتجاتنا، ويمكن للمستهلكين الحصول عليها عبر التطبيقات الذكية التابعة لهذه المنافذ، إلى جانب زيادة حركة التوريد إلى بشكل يجعل منتجاتنا متوفرة على الدوام وبدون أي انقطاع».

وذكر أن الشركة حرصت من خلال منشآتها الجديدة في منطقة ناهل في مدينة العين على زيادة حجم إنتاجها وإطلاق منتجات متنوعة تلبي ذوق وطلب المستهلكين من خلال خطوط إنتاج جديدة لتقديم هذه المنتجات بجودة عالية تنال ثقة المستهلكين.

وأوضح أن مرموم للألبان تسعى ضمن استراتيجيتها إلى زيادة حصتها السوقية في السوق المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن تكون الشركة الرائدة في توفير جميع أنواع الأغذية الطازجة للمستهلكين في الدولة.