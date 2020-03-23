«إياتا» يرحب بقرار الإمارات تمديد تراخيص وشهادات أطقم الطائرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بالإجراءات الذي اتخذها منظمو قطاع النقل الجوي لتوفير المرونة لشركات الطيران والمطارات وأطقم الطيران، على أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، منوهاً بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قراراً تسمح من خلاله بتمديد فترات التراخيص والتصديقات والشهادات لأطقم الطائرة.

ومن الأمثلة على الإجراءات المتخذة لتسهيل المتطلبات التنظيمية، قامت الوكالة الأوروبية لسلامة قطاع النقل الجوي بنشر نماذج يمكن استخدامها من قبل الجهات التنظيمية الحكومية لإخطار الوكالة عن القوانين المرنة التي جرى تطبيقها.

وأقرّت إدارة الطيران المدني الصينية الحاجة للمرونة لحضور جلسات التدريب واستكمال متطلبات التدريب المتكررة.

وقامت هيئة الطيران المدني البريطاني بوضع نظام عمل يسمح بتمديد فترة صلاحية متطلبات كابتن الطائرة وطاقم الطيران. كذلك، قامت هيئة الطيران المدني المكسيكية «AFAC» بتمديد فترة صلاحية الشهادات لفرق العمل التقنية لمدة ثلاثة أشهر

ويقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي المساعدة في الحصول على شهادة تدقيق سلامة العمليات «IOSA» لشركات الطيران التي لا يمكن إجراؤها بسبب قيود السفر الحالية جراء انتشار فيروس كورونا والتي تمنع المراقبين من زيارة شركات الطيران والتحقق من التوافق مع متطلبات الشهادة. وقام الاتحاد بتمديد فترة التدقيق لستة أشهر في حال قاموا بإكمال نموذج الاستبيان المرسل لهم خلال مدة أقصاها 60 يوماً خلال فترة التمديد.