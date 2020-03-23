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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «هيئة التأمين» تواصــل مبـادرات التدريـــب عــن بعــد
تاريخ النشر: 23/03/2020
بدأت هيئة التأمين بتقديم مبادرات التدريب للمواطنين والكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين عن بعد، وذلك في إطار التزامها وحرصها على ضمان استمرارية الأعمال ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة بما يتماشى مع الجهود الوطنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وتقوم الهيئة بتنظيم برامج خطتها التدريبية المقدمة للمواطنين العاملين في قطاع التأمين بطريقة التدريب عن بعد (أون لاين) بالتعاون مع معهد التأمين القانوني ومعهد الامتثال الدولي في المملكة المتحدة.
وتم تنفيذ كل من برنامج «التأمينات العامة» باللغة العربية وبرنامج «خدمة العملاء» باللغة الإنجليزية عن بعد وسيتم تنفيذ باقي برامج الخطة التدريبية لشهر مارس الجاري وإبريل المقبل بنفس الطريقة التي تشمل برامج مبادرة «مهاراتي» لمنح شهادات مهنية في التأمين ومبادرة «قادة المستقبل» لمنح دبلوم ودبلوم متقدم في التأمين.
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