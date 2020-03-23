منح عقد تطوير «سام فيجا» لـ«إيفولف للمقاولات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «فالكن ستي أوف وندورز»؛ المطور العقاري لمشروع «فالكن ستي أوف وندورز» الذي يجري بناؤه في دبي، عن منح عقد تطوير هرم «سام فيجا» لشركة «إيفولف للمقاولات».

ويعد «سام فيجا» جزءاً من حديقة الأهرامات ضمن مشروع «فالكن ستي أوف وندورز» الذي يشتمل على بناء نسخ مماثلة من عجائب الدنيا السبع. ويتألف «سام فيجا» من تسعة طوابق، وسيضم 442 شقة فندقية.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة «فالكن ستي أوف وندورز»: «يتطلب نجاح مشروع بهذا الحجم، استخدام تقنيات بناء متطورة جداً، مما يستلزم دمج العناصر الإنشائية والهندسية والمعمارية في نموذج أولي افتراضي، ما سيوفر لنا تصوراً دقيقاً للمشروع قبل بدء العمليات الإنشائية الفعلية. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام تقنيات الإنشاء الحديثة في تطوير المشروع، لن يقلل من أوقات العمل فحسب؛ بل ستوفر أيضاً مزايا مستدامة قوية. وأثبتت شركة «إيفولف للمقاولات» جدارتها وخبرتها في هذا المجال، ونحن على ثقة بأنها ستكون الشريك المناسب لتطوير هذا المشروع المميز». وستتيح شركة إدارة الضيافة، الخاصة ب«سام فيجا»، للمشترين فرصة الاستثمار طويل الأمد في هذا المشروع، من خلال تأجير وحداتهم السكنية، كما سيتم الترويج لوحداتهم السكنية بين العملاء المميزين، إضافة إلى العناية الجيدة بها، بحيث تكون جاهزة متى رغب المالك في العودة إليها.

ويتميز المشروع باحتوائه على مطاعم ونادٍ صحي ومركز علاج، وساونا ومناطق لممارسة اليوجا والتأمل، وحضانة ومستشفى ضمن مجمع «فالكن ستي» السكني.