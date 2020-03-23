الأسهم تستسلم لضغوط البيع الأجنبي وتغلق حمراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على انخفاضات متباينة بجلسة مستهل الأسبوع، وتخلت بذلك عن أدائها القوي خلال الجلستين الماضيتين، في ظل التوجه البيعي للمستثمرين الأجانب، مع تركز الضغوط بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 331.7 مليون درهم، منها 240.3 مليون درهم في دبي، و91.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 430 مليون سهم، توزعت بواقع 387.3 مليون سهم في دبي، و42.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال 4981 صفقة.



سوق دبي



وتراجع مؤشر سوق المالي بنسبة 2.05% عند مستوى 1781.82 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.6% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.2%، وذلك في ظل استقرار «دبي الإسلامي». وهبط قطاع العقار 2.65% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 4.48%، و«إعمار للتطوير» 2.17%، و«أرابتك» 3.59%، في مقابل ارتفاع «داماك» 0.96%، و«الاتحاد العقارية» 2.82%.

ونزل قطاع النقل 3.66% مع نزول «العربية للطيران» 4.95%، و«أرامكس» 2.32%، و«الخليج للملاحة» 2.59%.

وهبط قطاع الاستثمار 3.41% مع هبوط «دبي للاستثمار» 4.58%، و«شعاع كابيتال» 1.88%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 1.34%.



سوق أبوظبي

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من جانبه، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.61% عند مستوى 3552.6 نقطة، مع نزول أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة. وهبط قطاع البنوك 3.94% مع هبوط «أبوظبي الأول» 4.37%، و«أبوظبي التجاري» 4.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.52%.

ونزل قطاع العقار 3.91% بفعل نزول «الدار» 4.82%، في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 8.26%، بعد رفع الشركة نسبة التوزيعات من 3% إلى 4%.

وتراجع قطاع الاتصالات 4.87% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما تراجع قطاع الاستثمار هامشياً 0.07% مع تراجع «إشراق» 1.1%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الطاقة 0.74% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 1.42%، و«طاقة» 4.35%.



الأكثر تداولاً



وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 55 مليون درهم، مغلقاً عند 2.13 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة وصلت إلى 44.5 مليون درهم، وأقفل عند 0.218 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي جذب 43.2 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 4.12 درهم.

وفي سوق أبوظبي، حصد «أبوظبي الأول» التداولات الأكثر بنحو 26 مليون درهم، مغلقاً عند 8.98 درهم، تلاه «الدار» بسيولة وصلت إلى 21 مليون درهم، وأغلق عند 1.58 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بلغت 13.2 مليون درهم، وأقفل عند 12.9 درهم.

وسجل «المصرف الخليجي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 14.38% مغلقاً عند 0.318 درهم، وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر ل«السلام القابضة» بنسبة 4.97%، مغلقاً عند 0.191 درهم.

وفي أبوظبي، كان الارتفاع الأكثر لسهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 8.26% مغلقاً عند 0.39 درهم، وفي المقابل، كان الانخفاض الأكثر ل«البنك التجاري الدولي» بتراجعه 4.98% إلى 0.67 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون، نحو الشراء وبنسبة طفيف لا تكاد تذكر للعرب، ليبلغ صافي استثماراتهم 35.15 مليون درهم محصلة شراء، منها 35.12 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 35.15 مليون درهم محصلة بيع، منها 34.52 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 41.86 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و3.83 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11 مليون درهم محصلة بيع العرب، و34.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«العربية للطيران»، و«أرابتك»، و«إعمار للتطوير»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار مولز»، و«إعمار العقارية».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 2.2 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 10.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بسوق دبي، بصافي استثمار 2.2 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.5 مليون درهم محصلة شراء.