شركات الطيران الأمريكية تُلوِّح بتدابير قاسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب المديرون التنفيذيون لكبريات شركات الطيران الأمريكية أول أمس السبت، الكونجرس بإقرار مساعدة طارئة لتجنّب تسريح واسع النطاق لموظفي القطاع البالغ عددهم 750 ألفاً.

وجاء في رسالة وجهها المديرون التنفيذيون إلى رئاستي مجلسي النواب والشيوخ ونشرتها رابطة شركات الطيران الأمريكية: «ما لم يُقرّ منح حماية أجور العمال فوراً، سيضطر كُثر من بيننا لاتخاذ تدابير قاسية على غرار إعطاء إجازات قسرية».

وشددت الرسالة على ضرورة التحرك فوراً، مشيرة إلى أن الوضع «طارئ وغير مسبوق». وتمثل الرابطة شركات «أمريكان إيرلاينز» و«يونايتد إريلاينز»، و«دلتا إيرلاينز»، وساوث وست إيرلانيز، وشركتي الشحن فيديكس، و«يو بي إس».

وجاء في الرسالة: «باسم 750 ألف موظف في خطوط الطيران وشركاتنا الوطنية للطيران، ندعو الكونجرس الموقر للمضي قدماً وعلى وجه السرعة، نحو إقرار اقتراح يدعمه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) يتضمن مزيجاً من المنح لحماية رواتب العمال، والقروض وضمانات القروض وتدابير ضريبية فالوقت ينفد».

ويحاول المديرون التنفيذيون، على ما يبدو، التصدي للتداعيات السلبية لتقارير تفيد بأن شركات الطيران التي حققت في السنوات الأخيرة أرباحاً بمليارات الدولارات، لجأت في تلك الفترة إلى إعادة شراء الأسهم وغيرها من التدابير لمكافأة المساهمين، بدلاً من زيادة رواتب الموظفين أو تأسيس صندوق احتياطي.

وفي مؤتمر صحفي عقده أول أمس السبت، في البيت الأبيض، بدا ترامب وكأنه يلمح إلى تلك التقارير بقوله: «أريد أن يستخدم المال (لدعم) العمال والحفاظ على الشركات».