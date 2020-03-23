شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسداك دبي»: إدراج صكوك بـ 200 مليون دولار للشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أدرجت إمارة الشارقة صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار (734 مليون درهم) في ناسداك دبي بتاريخ 19 مارس 2020، ليرفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 67.06 مليار دولار.
وبهذا فقد بلغ مجموع الصكوك المدرجة في ناسداك دبي منذ بداية هذا العام 2.9 مليار دولار. كما حققت ناسداك دبي في 2019 ارتفاعاً سنوياً قياسياً حيث وصل إجمالي إدراجات الصكوك 14.15 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 18% على عام 2018، والذي كان إجمالي إدراجات البورصة فيه 11.99 مليار دولار.
تنقسم إدراجات الصكوك بناسداك دبي من حيث القيمة إلى 44 % مدرجة من قبل مصدرين إماراتيين، وما يقارب 56% من قبل مصدرين عالميين. وهو مؤشر جيد على مكانة البورصة ودورها الفعال في استقطاب مصدرين محليين وعالميين. حيث تعزز البورصة خططها لاستقطاب مصدري الصكوك من الشرق الأوسط والعالم، وذلك لدعم قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ارتفع إجمالي إصدارات الصكوك العالمية من 129 مليار دولار في عام 2018، إلى 162 مليار دولار في 2019 بنسبة تعادل 26%، وفقاً لستاندرد آند بورز.
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