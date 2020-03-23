شكرا لقرائتكم خبر عن 7 متطلبات على الحكومات العربية اعتمادها لدعم شركات الطيران7 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعا الاتحاد العربي للنقل الجوي، الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء على شركات الطيران في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بالنظر إلى الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا، وفي ظل فرض بعض البلدان حظراً على السفر، في حين أن بعضها الآخر مغلق تمامًا أمام النقل الجوي، لاسيما انخفاض الطلب على السفر الجوي في جميع أنحاء العالم، ومن أجل تفادي خسائر في الوظائف وأيضاً من أجل المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية للنقل الجوي عند انتهاء هذه الأزمة. ومن الإجراءات التي ينبغي تنفيذها للخروج بشركات الطيران من أزمتها الحالية:



1 إعفاءات ضريبية لسنتين:



شجّع الاتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات على تقديم إعفاءات ضريبية لشركات الطيران لمدّة سنتين على الأقل.



2 دعم مالي لحماية الوظائف:



تقديم دعم مالي سريع من أجل حماية الآلاف من الأسر التي تعتمد في معيشتها على شركات الطيران التي توظفها، ومن أجل مساعدة شركات الطيران على التغلب على هذه الأزمة ودعم مساهمتها الطبيعية في الاستدامة والنمو الاقتصادي بعد الأوقات الصعبة الحالية.



3 تأجيل المستحقات للمقرضين ومزودي الخدمات:



الطلب من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح لشركات الطيران قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم والامتناع عن اتخاذ أية تدابير ضدهم في الوضع الحالي، إلى أن يعود النقل الجوي إلى وضعه الطبيعي.

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4 إعفاء رسوم استخدام المطارات:



طلب الاتحاد العربي للنقل الجوي من الحكومات مطالبة مشغلي المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي.



5 المسؤوليات ضمن إطار قوانين حقوق المسافرين:



طلب الاتحاد العربي للنقل الجوي من الحكومات إعفاء شركات الطيران بشكلٍ مؤقت من قوانين حقوق المسافرين نظراً لأن الوضع الحالي يعتبر قوة قاهرة ويشترط إلغاء رحلات ضمن مدة زمنية قصيرة.



6 قواعد الخانات الزمنية:



طلب الاتحاد العربي دعم الحكومات بإعفاء شركات الطيران من أي قواعد قد تكون مطبقة في المطارات العربية بما يتعلق بالخانات الزمنية.



7 التكاليف الإضافية المتعلقة بمنع انتشار الفيروس:



تقوم شركات الطيران بإجراءات التعقيم واستخدام أجهزة المراقبة الصحية وغيرها من التدابير التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وعلى الحكومات تعويض هذه التكاليف الإضافية أو دعم الشركات في توفير الأدوات اللازمة للتعقيم والمراقبة.