«المركزي» يزيد حجم النقد المصدر 900 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أكد البنك المركزي ارتفاع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك خلال شهر فبراير 5% إلى 164.1 مليار درهم، مقابل 156.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، وزيادة النقد المصدر بنسبة 0.9% إلى 96 مليار درهم، ما أدى إلى الحد من ضغوط تراجع الاحتياطيات الفنية الإلزامية والاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، على القاعدة النقدية في الدولة التي ارتفعت خلال فبراير الماضي 1.7% إلى 415.6 مليار درهم.

ويأتي ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لدى البنك المركزي في ظل توجه البنوك نحو توظيف أموالها في قنوات ذات عائد مضمون، على الرغم من قلة العائد عليها في هذه الظروف التي يسود فيها ارتفاع مؤشر الخوف، جراء تحديات فيروس كورونا وآثاره السلبية على تراجع الطلب العام، وتوقعات الانكماش في الاقتصاد العالمي، مع تزايد حدة انتشار «كورونا».

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، زاد البنك المركزي حجم النقد المصدر خلال فبراير الماضي 0.9% (بمقدار زيادة 900 مليون درهم)، لمواجهة تقلبات واحتياجات الأسواق المحلية.

وشهدت الاحتياطيات الفنية للبنوك تراجعاً بنسبة 0.5% خلال يناير الماضي، ليصل حجم هذه الاحتياطيات إلى 130.1 مليار درهم، كما انخفض حجم الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.4% إلى 25.4 مليار درهم، مع نهاية فبراير الماضي.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق إلى 14.3 مليار درهم خلال أربعة أشهر وهو ما رفع من إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع لدى المصرف إلى 164.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020.

وتشكل السيولة التي جرى سحبها خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020 نحو 65% من إجمالي النقد الفائض المسحوب طوال العام 2019 والذي بلغت قيمته 22 مليار درهم بحسب الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي.