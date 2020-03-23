إيطاليا توقف كل الأنشطة الإنتـاجية غــير الضــــرورية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف «كلّ الأنشطة الإنتاجيّة» التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

وقال إنّ الحكومة قرّرت «إغلاق كلّ الأنشطة الإنتاجيّة» التي لا تُعتبر «ضروريّة ومهمّة وحيويّة»، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أن الصيدليات ومحال السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريدية والمالية والتأمين والنقل ستُواصل عملها. وقال «نحن نُبطئ المحرّك الإنتاجيّ للبلاد، لكنّنا لا نوقِفه»، واصفًا هذه الخطوة بأنّها «ليست سهلة». (أ ف ب)

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