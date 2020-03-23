«دبي للخدمات المالية» تتخذ إجراءات ضد أحد كبار التنفيذيين

دبي:”الخليج 365”

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض غرامة مالية بقيمة 87500 دولار (حوالي 321000 درهم إماراتي) على أجاي أرورا بالإضافة إلى منعه من شغل أي منصب في شركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي وحظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.

ويأتي هذا الإجراء بسبب دور أرورا في العديد من الانتهاكات الخطيرة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية. وعلى وجه الخصوص، قام أرورا بتنفيذ معاملات للعملاء غير مصرح بها والتعامل بشكل مضلل ومخادع تجاه هؤلاء العملاء وسلطة دبي للخدمات المالية. وضمن أمور أخرى، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا خالف مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصة من خلال عدم الالتزام والتقيد بمعايير عالية من النزاهة والتعامل العادل.

وقد شغل أرورا منصب مسؤول تنفيذي أول لدى شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» (MGL) منذ ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2013. ومن خلال هذا المنصب، أنيطت إليه مسؤوليات الإدارة والإشراف والرقابة اليومية على أعمال الخدمات المالية للشركة حيث اشتملت واجباته بشكل مباشر على أعمال الخدمات المالية والتعامل مع عملاء الشركة.

واكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا وشركة «مورغان غاتسبي ليمتد» واصلا سوء التصرف بالرغم من التحذيرات المتعاقبة بشأن خروق القواعد التي تم لفت انتباهه إليها في مناسبات عديدة منذ 2016 فصاعدًا من قبل قسم الامتثال لدى شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» وسلطة دبي للخدمات المالية. لكن رغم هذه التحذيرات المتكررة، لم يتخذ إجراءات وافية لوقف تلك التصرفات أو تحسين أنظمة الشركة وضوابطها.

ومن بين هذه المخالفات قيام أرورا (تمثيلاً لشركة «مورغان غاتسبي ليمتد») بتنفيذ معاملات نيابة عن اثنين من العملاء دون علمهم أو تفويض منهم. كما قام بالتعامل بشكل مضلل ومخادع وتقديم المعلومات الكاذبة أو المضللة عن تلك المعاملات أو عدم الإفصاح عنها للعملاء. كما فشل أرورا في الامتثال لتوجيهات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الحفاظ على سرية التحقيق وقدم لها معلومات مضللة بشأن ذلك.

علاوة على ذلك، انتهك أرورا تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مشاركته في:

* الترويج غير المشروع لصندوق أجنبي غير منظم.

* عدم الامتثال لبعض القيود المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مايو 2018 على الأعمال والممتلكات.

* الفشل في تصنيف أحد العملاء بشكل صحيح وعدم القيام بالاستفسارات اللازمة بشأن مصدر أمواله وأسباب مباشرة المعاملات.

* عدم التأكد من تزويد مجلس إدارة شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» بمعلومات صحيحة.