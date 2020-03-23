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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «اقتصادية دبي» تترك لأصحاب العمل حرية إغلاق المنشأة 14 يوماً تاريخ النشر: 23/03/2020 استمع أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قراراً يتيح حرية الاختيار لأصحاب الأعمال بين مواصلة العمل المعتاد أو الإغلاق المؤقت للمنشآت التجارية لمدة 14 يوماً من تاريخ 22 مارس 2020.

واشترط قرار الدائرة ألا يكون هناك ما يعارض القرار من اتفاق مسبق مع مالك العين المؤجرة، بخصوص ساعات العمل.

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