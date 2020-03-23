متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** أفادت مجموعة «جي إف إتش المالية» بأن شركة «كيبوينت ترست» بصفتها وصية قامت برفع إجمالي نسبة ملكيتها فيها من 7.77% إلى 8.35% من رأس المال المدفوع، وأشارت إلى أن «كيبوينت ترست» تملك حالياً 307.3 مليون سهم من أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. وتعقد «جي إف إتش»، اجتماع الجمعية العمومية الاثنين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية.

وأوضحت المجموعة أنه تم تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمجموعة بحذف البند 12 والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجموعة، وذلك لتعذر تطبيق الاقتراع السري الإلكتروني وتأجيله لمدة ستة أشهر.

** تناقش الجمعية العمومية ل «ديار للتطوير»، تخفيض رأس مال الشركة من 5.8 مليار درهم إلى 4.5 مليار، وذلك خلال اجتماعها 8 إبريل، وأشارت إلى أن التخفيض سيتم من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغة 1.5 مليار درهم بمبلغ الاحتياطي القانوني البالغ 298.4 درهم كما في ذلك التاريخ وإلغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من الخسائر المتراكمة 1.2 مليار. وأضافت أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً مقترح عدم توزيع أرباح عن 2019.

** ينعقد مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، الأربعاء القادم، للتوصية بخصوص توزيع الأرباح.

** أعلنت «تكافل الإمارات»، أن انعقاد الجمعية العمومية 6 إبريل القادم، عن بعد/‏ إلكترونياً، وإذا لم يستكمل النصاب القانوني للاجتماع، فسيكون الاجتماع الثاني يوم 13 إبريل القادم.

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** يجتمع مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» 25 مارس للنظر في تنحي صالح الهاشمي عن منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة مع البقاء على عضويته في المجلس، إلى جانب الموافقة على استثمارات ومشاريع.

** أجلت «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» اجتماع الجمعية العمومية إلى 30 إبريل بدلاً من 11 إبريل، على أن يكون الاجتماع من خلال المشاركة الإلكترونية دون الحضور الشخصي.

** أعلنت مجموعة «أغذية» تعيين جمال سالم الظاهري، رئيساً تنفيذياً بالإنابة.

** أوضحت شركة «الإمارات للتأمين» أن اجتماع عموميتها سيكون في 26 مارس من خلال المشاركة الإلكترونية باستخدام المنصة الرقمية «سهمي».

** يجتمع مجلس إدارة «رأس الخيمة للتأمين» في 31 مارس الجاري للنظر في انتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة من 2020 وحتى 2022.