شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسيارات» تقدم عرضاً خاصاً على «Q50» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما تم تصميم «إنفينيتي Q50»، تم الأخذ في الحسبان توقعات عشاق الموضة والتكنولوجيا، لتصبح واحدة من أعلى السيارات مبيعاً ضمن موديلات هذه العلامة التجاريةكما أن هذه السيارة المتوافرة في «العربية للسيارات» تأتي معززة بكثير من التقنيات المبتكرة، لتقدم مزيجاً مثالياً يجمع بين الهندسة والجمال.

وتقدم «العربية للسيارات» العديد من المزايا، تشمل التأمين المجاني والخدمة المجانية لعامين، والضمان طويل الأجل لخمس سنوات.

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