«التعاون والتنمية» تدعو إلى جهد اقتصادي دولي منسق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنخيل جوريا، أول أمس السبت، على ضرورة التعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد، عبر جهد اقتصادي «منسق على الصعيد الدولي».

وقال جوريا في بيان: «وحده جهد كبير يتصف بالصدقية ومنسق على الصعيد الدولي يتيح مواجهة الوضع الطارئ للصحة العامة، واستيعاب الصدمة الاقتصادية وإفساح المجال للنهوض».

وأضاف أن ما يحصل هو «ثالث أكبر صدمة اقتصادية ومالية واجتماعية في القرن الحادي والعشرين، ويتطلب جهداً عالمياً عصرياً مماثلاً لخطتي مارشال ونيو ديل مجتمعتين».

ودعا إلى تحرك سياسي في مجالات عدة مثل الصحة، لتشجيع العمل على لقاحات وعلاجات، والاقتصاد عبر تشجيع الإنفاق على دعم العناية الطبية، وتقديم المساعدة للأفراد والشركات». (أ ف ب)