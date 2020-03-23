«اتصالات» تطلق منصة أعمال رقمية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات» عن إطلاقها للمنصة الرقمية الشاملة Business Edge والتي توفر سلسلة واسعة من الخدمات والحلول التي توفر التواصل الآمن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملائها.

حيث تساهم منصة Business Edge في توفير سُبل التعاون والتواصل الآمن والفعّال ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والعملاء من جهة أخرى، عبر نموذج اتصال يتسم بالسلاسة ويتيح للموظفين التواصل مع العملاء وعقد المؤتمرات المرئية ومشاركة الملفات، وذلك بالاعتماد على نموذج الاتصال الموحد Unified Communications من «اتصالات» والمرتكز على الخدمات السحابية الحديثة. وتتميز منصة Business Edge بكونها منصة ذكية للتواصل الرقمي، علاوة على تأمينها لبيئة عمل آمنة مدعمة بجدار حماية سحابي حديث الطراز، وحلول أمنية عالية المستوى لحماية المستخدمين سواء بأجهزة الكومبيوتر أو الأجهزة المحمولة بنظام أندرويد، إضافة إلى تقنية المتابعة بالفيديو على المنصة السحابية.

كما تتيح هذه المنصة الجديدة باقة متنوعة من الحلول المخصّصة للارتقاء بإنتاجية قطاع الأعمال على شبكة الإنترنت، بما في ذلك إمكانية الترويج الرقمي للأعمال التجارية، وتزويد العملاء بالبرامج والتطبيقات التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بالاستجابة إلى الآراء والتحليلات الخاصة بالمستهلكين.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: تفرض الظروف الراهنة على قطاع الأعمال الاستعداد التام للعمل عن بُعد وبشكلٍ آمن. كما على الشركات والمؤسسات التكيف مع الأوضاع الحالية والتأقلم مع ظروف العمل المتغيرة بأسلوب حيوي. ومن خلال استخدامها لمنصة Business Edge، بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة تخفيض نفقات الاستثمار عبر الاستفادة من مجموعة متطورة من الحلول والخدمات تتيح إدارة الأعمال وفقاً لاحتياجات العملاء وبرسوم تعتمد على حجم الشركة واحتياجاتها.