شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي»: 2020 عام الركود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تصاعد انتشار وباء كوفيد-19، وتراجع النمو الاقتصادي، يتوقع المحللون الاقتصاديون في «إس آند بي جلوبال» أن يشهد العالم ركوداً اقتصادياً هذا العام. ويقدر محللونا الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1.0% - 1.5% خلال عام 2020، مع احتمالات بالمزيد من تصاعد المخاطر. جاء ذلك في تقرير للشركة حمل عنوان «مستجدات التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19: 2020 عام الركود الاقتصادي».

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