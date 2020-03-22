البنوك تؤجل سداد أقساط 3 أشهر لمنسوبي الصحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
تقديرا لجهودهم في المحافظة على صحة المواطن والمقيم، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة للبنوك المحلية السعودية تقضي بتأجيل أقساط ثلاثة أشهر لكل العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص، والذين لديهم تسهيلات ائتمانية، ابتداء من أبريل المقبل دون تغيير في التكلفة.
ويأتي ذلك انطلاقا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الضافية، والتي شكر فيها العاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة، وإلحاقا بالبيان الصادر عن المؤسسة في 19 رجب الحالي، والمتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال.
ماذا تشمل؟
- قروضا عقارية
- استهلاكية
- تمويلا تأجيريا
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