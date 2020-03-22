الإمارات تقر رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت وتعلق غرامات «الموارد البشرية» ستة أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء، الذي عقد «عن بعد»، اليوم الأحد، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات، في ظل التطورات، والمستجدات العالمية، وتداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث تم اعتماد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال، وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحُزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، من إمارة أبوظبي، ودبي، والمصرف المركزي، ليصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.

تخفيض رسوم تصاريح العمل

وتضمنت القرارات الإضافية تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال، وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد، إلى جانب دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت، والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمقدرة بـ (3000 درهم) عن كل عامل، إلى جانب رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما أقر المجلس الاستمرار في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الاتحادية.