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التجارة تباشر 29 ألف بلاغ رفع أسعار وامتناع عن بيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من 1 - 20 مارس 2020، شملت المغالاة في الأسعار، ونقصا في السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات لأنظمة البيع، وتم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع كافة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة نفسها، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.

وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بأكثر من 1250 زيارة لمسح ورصد الأسعار، تم خلالها تسجيل 40 ألف قراءة لأسعار المواد التموينية والسلع الضرورية.

واستهدفت جولات الوزارة بشكل خاص تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، ومحلات بيع المنتجات والمستلزمات الطبية.

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وأظهرت نتائج الجولات توفر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

جولات التجارة:

الفترة من 1 - 20 مارس 2020

27 ألف جولة على منافذ البيع

1250 زيارة لمسح ورصد الأسعار

تسجيل ألف قراءة لأسعار مواد تموينية

مباشرة 29 ألف بلاغ وشكوى

مخازن ومستودعات السلع والمنتجات -منافذ بيع المواد الغذائية الاستهلاكية -محال بيع اللحوم والخضراوات - المخابز - محطات بيع الوقود - محلات المستلزمات الطبية

الهدف:

التحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية واستقرار أسعارها

التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة بأسعارها