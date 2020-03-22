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فسح 7.7 آلاف شحنة بقيمة مليارين خلال يومين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أنهت الجمارك السعودية عبر 23 منفذا من منافذها البرية والبحرية والجوية إجراءات فسح أكثر من 7.7 آلاف شحنة واردة إلى المملكة خلال الفترة من 21 إلى 22 رجب الحالي، بحجم إجمالي قارب 400 طن، وبقيمة إجمالية تجاوزت مليارين لهذه الشحنات.

وأوضحت الجمارك السعودية عبر بيان مشترك لها مع الهيئة العامة للموانئ أنهما تعملان على مدار الساعة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدتا أنهما اتخذتا كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمختلف مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

وأشارت إلى أن منافذها البرية والجوية والبحرية تواصل عملها، وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.

وكانت الجمارك السعودية أعلنت أخيرا تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة (30) يوما وذلك ابتداء من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن (30) يوما للأنشطة الأكثر تأثرا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وبينت الجمارك أنه سيكون بوسع المستوردين الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يوما من عملية الفسح، حيث ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تمكنها من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، مضيفة أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستوردة في بياناتها لعام 2019م يمكنها الاستفادة من هذا الدعم.

خدمات الجمارك

المدة: 21 - 22 رجب 1441

فسح 7.7 آلاف شحنة

إجمالي وزنها: 400 طن

إجمالي القيمة: مليارا ريال