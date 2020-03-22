الشبل: فريق عمل لزيادة إنتاج مصانع مستلزمات الوقاية المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل الحرص على العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن الجهات الحكومية جميعا، في تعاون كامل لتعزيز قدرات المملكة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الهيئة تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى، بقيادة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وأشار إلى أنه من خلال أعمال هذا الفريق سيتم التأكيد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من مستلزمات الوقاية من العدوى (الكمامات، والمعقمات، الخ...)، والإشراف على عمل هذه المصانع وجاهزيتها للإنتاج، ورفع نسبة عرض المنتجات المحلية في السوق، إضافة إلى تذليل المصاعب التي تواجهها المصانع المعنية لاستدامة تشغيلها واستمراريتها.
ونوه الشبل إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار الفيروس على مستوى العالم، حرصت القيادة الرشيدة على تنفيذ أقصى التدابير اللازمة، لضمان تحقيق أفضل سبل المواجهة للوباء على مستوى المملكة، وهو ما تمثل جليا على مستوى جهود وزارة الصحة والطاقم الطبي بكل أجهزته وأفراده، إلى جانب جهود جميع الجهات الحكومية، فضلا عن الجهود التي سخرتها حكومة المملكة للمواطنين في الخارج. وأكد الشبل أن هذه الفترة تتطلب العمل على تعزيز مشاركة المنتجات الوطنية بالاقتصاد الوطني والعمل على استقطاب إمكانات إضافية لتوسيع القاعدة الصناعية وإيجاد إمكانةات محلية قادرة على المساهمة بفاعلية بالتنمية الاقتصادية.
فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية
- الهيئة العامة للغذاء والدواء (قائدا)
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- صندوق التنمية الصناعية السعودي
- البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
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