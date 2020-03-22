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مركز الاستجابة لأزمة كورونا يقدم الدعم لـ7000 مستثمر في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تواصل مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) بوزارة الاستثمار مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.

ويعمل المركز على توجيه الإرشادات ونشر الوعي بين العملاء حول التعامل مع الأزمة في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين المستثمرين وبين الجهات الحكومية الأخرى.

وبحسب بيان للوزارة، استقبل المركز خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 1400 اتصال وطلب عن طريق الهاتف والواتس اب والبريد الالكتروني، وقدمت الوزارة أكثر من 530 خدمة من خلال بوابتها للخدمات الالكترونية، كما تواصل فريق المركز مع أكثر من 5600 مستثمر لتقديم الدعم والرد على استفساراتهم، وتقديم أكثر من 110 إجراءات تختص بخدمة التراخيص ما بين إصدار وتعديل وتجديد.

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وأشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى أن استحداث هذا المركز في الوزارة يأتي ضمن خطة استباقية لاستمرارية الأعمال تم تفعيلها خلال الأسبوع الماضي، وتهدف إلى مواجهة جميع التحديات التي قد تطرأ بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته التي نصت على «أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته».

ونوه إلى أن منسوبي وزارة الاستثمار كافة يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع كل القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية، في حين يمارس مركز الاستجابة لأزمة كورونا التعامل الفوري وعلى مدار الساعة مع المستجدات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين خلال هذه الأيام، والعمل على حلها بأسرع وقت.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال هذا الأسبوع بعدد من الخطوات المهمة التي أسهمت في استمرارية أعمال مستفيديها، حيث نشرت الوزارة على موقعها الالكتروني وعلى قنواتها الرقمية قائمة تحدث يوميا تحتوي على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعا، بالإضافة إلى دليل شامل لاستمرارية الأعمال في ظل هذه الأزمة، كما خصصت الرقم 00966112035888 على تطبيق الواتس اب لاستقبال استفسارات المستفيدين وطلباتهم والرد عليها، بالإضافة إلى الإيميل: InvestorCareMISA.gov.sa.

إنجازات مركز الاستجابة لأزمة كورونا خلال 5 أيام