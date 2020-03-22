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العقاري يودع 1.4 مليار في حسابات مستفيدي سكني قبل الموعد استجابة للظروف الاستثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 1.45 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن مارس الحالي.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أمس، إنه بتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد الحقيل، بدأ الصندوق مبكرا في إيداع مبالغ شهر مارس في حسابات مستفيدي سكني قبل الموعد المعتاد شهريا، مبينا أن ذلك يأتي التزاما من الصندوق العقاري تجاه المواطنين المستفيدين، ونظرا للظروف الاستثنائية والاحترازية التي تنتهجها الدولة.

وأوضح ابن ماضي أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي خصصت كدعم لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين.

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وذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4.84 مليارات ريال، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين من «القرض المدعوم» ومبادراته منذ إعلان التحول عام 2017 وحتى مارس الحالي بلغت نحو 17.95 مليار ريال.

وأفاد بأن تقديم إيداع الدعم لشهر مارس يأتي تأكيدا من «سكني» على التزامه الوطني في تمكين المواطن من السكن، مشيدا بالجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان وتعاون الجهات التمويلية في تسريع إيداع الدعم لهذا الشهر.

وأشاد المشرف العام على الصندوق، بالتكاملية واحترافية الكوادر البشرية وفن إدارة العمل عن بعد خلال هذه الفترة من قبل منظومة الإسكان والجهات التمويلية التي بدورها أسهمت في استمرارية الإنجاز اليومي في دعم رحلة المستفيد الكترونيا لحصوله على السكن بكل يسر وسهولة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية هيأ أكثر من 30 خدمة الكترونية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية، كما تعمل إدارته

عن بعد لمساندة أو تقديم الدعم للمستفيدين الكترونيا.