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2018 رخصة إنشائية و2875 أخرى لأنشطة تجارية خلال 5 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على تطبيق البدائل الفعالة من خلال استخدام التقنية وتسخيرها لضمان صحة وسلامة المراجعين والمستفيدين من خدماتها واستمرار تقديم الخدمات، حيث أصدرت الأمانات والبلديات خلال الأيام الخمسة الماضية 30 رخصة إتمام بناء، و10 تراخيص ترميم بناء، و8 تراخيص هدم، فيما بلغت رخص التسوير 28 رخصة، وبلغت رخص إضافات وتعديلات مكونات البناء 203 رخص.

وأبانت أن رخص المباني الجديدة بلغت 2018 رخصة، كما تم استخراج 34 رخصة تجديد، و3 رخص لتسويات الأراضي، فيما استخرج 66 رخصة لتصحيح أوضاع مبان قائمة، و36 رخصة أخرى لنقل الملكيات.

وأوضحت أن القطاع البلدي واصل عمله في استخراج الرخص التجارية، حيث شهدت الأيام الخمسة الماضية استخراج 2875 رخصة جديدة، و 5224 رخصة تجديد، فيما وصلت تراخيص نقل الملكية 523 رخصة، وجاء تعديل الرخص بعدد 846، وإلغاء الرخص 1278 إلغاء.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى استمرار منظومة القطاع البلدي في تقديم الخدمات الالكترونية على مدار الساعة عبر بوابة «بلدي»، حيث يستطيع الراغبون استكمال إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية كافة والاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب للأمانة أو البلدية المعنية.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تعزيزا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وإسهاما في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على هذا الفيروس والحد من آثاره، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية والجهات ذات العلاقة كافة.

الخدمات البلدية والقروية

المدة: 5 أيام

رخص البناء:

30 رخصة إتمام بناء

10 تراخيص ترميم بناء

8 تراخيص هدم

28 رخصة تسوير

203 رخص إضافات وتعديلات

2018 رخصة مبان جديدة

34 رخصة تجديد

3 رخص لتسويات الأراضي

66 رخصة لتصحيح أوضاع مبان قائمة

36 رخصة أخرى لنقل الملكيات

الرخص التجارية: