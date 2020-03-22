الرئيس السيسي يقرر زيادة علاوة المعاشات لـ 14% اعتبارا من العام المالي المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر أن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.