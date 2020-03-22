قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر أن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يقرر زيادة علاوة المعاشات لـ 14% اعتبارا من العام المالي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.