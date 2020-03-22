شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التوعية في البنوك السعودية يحدد القطاعات الأكثر تأثراً بأزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن القطاعات الأكثر تأثراً في أزمة كورونا، ليس فقط على صعيد المملكة بل العالم بأسره، تشمل: السياحة والترفيه، وخدمات الطيران والفندقة والضيافة.

واعتبر حافظ أنه من الصعب إعطاء تقييم لحجم الخسائر نظراً لتغييرها في كل لحظة، لافتاً إلى أن أسواق المال قد خسرت في أيام قرابة 2 تريليون دولار على مستوى العالم، بحسب "العربية".

وأوضح أن هذه القراءة لا تدل على انكماش بل على كساد عالمي يشبه إلى حد بعيد الكساد الذي حصل عام 1929، واستمر لعدة سنوات، مؤكدا أن البنوك السعودية تبدي تجاوباً مع عملائها الأكثر تضرراً.

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وشدد على المُضي قُدماً في دعم القطاع الخاص لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مبيناً أن هذه الحزمة جزء منها، بقيمة 70 مليار ريال للإعفاء من بعض الرسوم وتأجيلها، وفي ما يتعلق بالجمارك والتأشيرات والزكاة وغيرها.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.